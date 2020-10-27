Общество

Администрация области возьмет на себя расходы на похороны невельского врача

Администрация Псковской области возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами невельского врача Валентины Станак. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Сегодня в возрасте 57 лет умерла заведующая инфекционным отделением, врач-инфекционист Невельской больницы Валентина Владимировна Станак. 12 октября у нее диагностировали "ковид", врач находилась на домашнем лечении. Состояние ухудшилось, 24 октября Валентина Владимировна экстренно госпитализирована в реанимацию. Двусторонняя внебольничная пневмония, тяжелое течение, до 70% поражения легких. Несмотря на интенсивную антицитокиновую, противовоспалительную и антибактериальную терапию, спасти ее не удалось», - пояснил глава региона и выразил соболезнования родным и близким.

Он также подчеркнул, что администрация области «возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами, и произведет все выплаты».