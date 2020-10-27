Общество

Депутаты поддержали предложение о присвоении почетного звания Юрию Шматову

Законодательный комитет областного Собрания поддержал предложение присвоить Юрию Шматову звание почетного гражданина Псковской области

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов поддержал предложение о присвоении экс-председателю регионального парламента Юрию Шматову звания «Почетный гражданин Псковской области». Об этом с заседания комитета, которое проходит 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах напомнил, что решение внести в региональный парламент представление о присвоении Юрию Шматову этого почетного звания было принято на пленарном заседании Общественной палаты региона 1 октября.

Комитет рекомендовал региональному парламенту включить кандидатуру Юрия Шматова в бюллетень для тайного голосования.