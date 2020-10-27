Общество

По факту смерти врача-инфекциониста в Невеле проведут служебную проверку

Служебную проверку по факту смерти врача-инфекциониста Валентины Станак от коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.



Валентина Станак. Фото газеты «Невельский вестник»

Ранее стало известно, что в великолукском COVID-центре на 58-м году жизни скончалась врач-инфекционист Невельской межрайонной больницы Валентина Станак. Официальный Telegram-канал Псковской области подтвердил информацию о том, что врач скончалась из-за коронавируса.

Валентина Станак заболела коронавирусом 12 октября, 24 октября ее экстренно госпитализировали в реанимацию с двусторонней внебольничной пневмонией. Несмотря на все меры интенсивной терапии, спасти врача не удалось.