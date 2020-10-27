Общество

Порядок рассмотрения обращений граждан в органы власти могут пересмотреть

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов высказались в поддержку законодательной инициативы Мурманской областной Думы о внесении изменений в федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Об этом с заседания комитета, которое проходит 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета Владимир Яников рассказал, что по всем исполнительным и законодательным органам власти идет веерная рассылка различных запросов с требованием дать ответы на поставленные вопросы. По его словам, мурманские коллеги предлагают не отвечать на запросы, если в них не указан, например, орган местного самоуправление или должностное лицо, которому адресован запрос.

Комитет рекомендовал региональному парламенту поддержать инициативу коллег из Мурманска.