Общество

Книга почетных граждан Псковской области будет обновлена

Изменения в книге почетных граждан Псковской области обсудил комитет по законодательству и местному самоуправлению регионального парламента. Заседание прошло сегодня, 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно проекту постановления областного Собрания депутатов «О внесении изменения в положение о звании "Почетный гражданин Псковской области"», предлагается увеличить размер фотографии почетного гражданина области и размещать ее на левой стороне разворота книги, а биографические данные и описание заслуг перед Псковской областью - на правой стороне разворота.

Возражений в ходе обсуждения не поступило. Комитет рекомендовал областному Собранию принять предложенные изменения.