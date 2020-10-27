Общество

Спорный участок мешает на 100% уточнить территории между Псковской и Новгородской областями

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов обсудил соглашение об уточнении границ между Псковской и Новгородской областями. Об этом с заседания комитета, которое проходит 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Исполняющая обязанности областного комитета по управлению государственным имуществом Наталья Серебренникова, рассказала, что удалось уточнить 96% границ между двумя субъектами.

По ее словам, не удалось уточнить границы спорной территории одного из урочищ в Плюсском районе (4% границы). Но, как заверила Наталья Серебренникова, уточнять границу можно не сразу всю, а по пунктам.

При этом она уточнила, что Псковская область не потеряет в территории благодаря уточнению границ, а наоборот прирастет ею.