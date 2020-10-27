Общество

О развитии сотрудничества договорились губернаторы Псковской и Московской областей

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы Московской области Андрея Воробьева состоялась 27 октября. Стороны обсудили взаимодействие регионов по различным перспективным направлениям, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации псковского региона.

В частности, речь шла об обеспечении безопасных пассажирских перевозок. Михаил Ведерников поблагодарил Андрея Воробьева за то, что Московская область передала Псковской 14 автобусов марки «Мерседес». В настоящее время они используются в ежедневном режиме, курсируют на социально-значимых пригородных маршрутах с высоким пассажиропотоком.

«Мы сотрудничаем уже давно, несмотря на то, что нас разделяет расстояние. Сегодня покажем вам ЦУР, может вы что-то полезное найдете и внедрите для своей работы с жителями, — сказал Андрей Воробьев. — Сейчас в связи с пандемией повестка в основном сосредоточена на спасении жизней, здравоохранении. Но мы должны думать и о хозяйстве, о порядке на наших территориях».

Особое внимание было уделено вопросам экологии. «Одна из главных тем, с которой мы прибыли в Московскую область, — ознакомиться с опытом работы с твердыми коммунальными отходами. У Московской области был сложный период, который Правительству области пришлось пройти, прошли его достойно, как в выборе регионального оператора, так и строительстве экотехнопарков, современных полигонов. В Московской области работают несколько операторов, предоставляют качественные услуги. Мы тоже подошли к этому периоду и планируем, что до 2023 года у нас будет построен экотехнопарк. Мы приехали посмотреть сюда, как организована работа», — отметил Михаил Ведерников и озвучил планы по посещению комплекса переработки отходов «Спленлер».

В свою очередь Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области работает порядка 12 КПО. Один из них уже больше года действует в Зарайске. «Там соблюдены самые требовательные экостандарты», — подчеркнул он.

В продолжение рабочего визита Михаил Ведерников ознакомился с работой Центра управления регионом. Об основных направлениях его деятельности рассказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Правительства Московской области Максим Рымар.

Основанная концепция Центра управления регионом - «Все знаем. Быстро решаем. Не допускаем». В ЦУРе выстроен принципиально новый подход в работе с обращениями граждан за счет оптимизации работы Министерств и различных организаций — транспортных компаний, региональных операторов, ресурсоснабжающих организаций. Губернатор Псковской области ознакомился и высоко оценил алгоритмы работы в сфере пассажирских перевозок, где контролируются маршруты и соблюдение масочного режима в автобусах, сфере здравоохранения, а также сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Максим Рымар в свою очередь подчеркнул, что ЦУР Московской области готов оказать Псковской области всю необходимую методическую поддержку.

В завершение Михаил Ведерников посетил центральный зал с интерактивной тепловой картой, куда в режиме онлайн выводится общая информация по всем муниципальным образованиям Подмосковья. «Московская область - лидер в плане организации работы Центра управления регионом. После визита сюда президента РФ Глава государства принял решение о создании подобных центров по всей стране. Мы ведем эту работу в Псковской области. Нам очень важно перенять успешный опыт выстраивания работы с обращениями граждан, а также по другим направлениям деятельности», - подчеркнул Михаил Ведерников.