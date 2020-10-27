Общество

Останки восьми расстрелянных нацистами детей нашли под Псковом

Около 40 человек расстреляли нацисты летом-осенью 1943 года вблизи деревни Глоты Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.

В настоящее время сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Псковской области продолжают извлекать останки расстрелянных граждан из раскопа. Уже обнаружены останки восьми детей в возрасте от 3 до 8 лет. «В основном женщины, два-три мужчины. Один мужчина и одна женщина очень высокого роста, размер ноги мужчины - не менее 47, женщины - не менее 42», - пояснил Юрий Алексеев.

Скорее всего, в расстреле участвовали Псковский внешний отдел эстонской полиции безопасности и СД, а также высший чин СС, рассказал он.

Фото: Юрий Алексеев

Главный вопрос - кого расстреляли фашисты, считает Юрий Алексеев, поскольку в раскопе обнаружили обувь хорошего качества изготовления, пару очков в футлярах, золоте пенсне в футляре, золотое кольцо с драгоценным камнем с пробой, двое золотых сережек, портмоне с карандашом, швейцарские часы фирмы «Динамо» с номером, коробочку с махоркой и молоток. Также в раскопе нашли бутылку из-под спиртного, тарелку и осколки стакана.

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«Похоже, что перед расстрелом кого-то из них угощали вином и закусками», - добавил Юрий Алексеев.