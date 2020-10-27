Общество

Роспотребнадзор не исключает введение новых ограничений из-за COVID-19

Если не удастся справиться с нынешней фазой заболеваемости коронавирусом в России, то могут быть введены дополнительные ограничения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

Сегодня, 27 октября, было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РФ о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. Роспотребнадзор рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, а регионам - запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23.00 до 6.00.

Смотрите также В России официально вводится всеобщий масочный режим

«Если мы не справимся с этой фазой, то мы будем говорить о дополнительных ограничениях», - пояснила Анна Попова. Она призвала носить маски, ходить в перчатках и «беречь себя всеми доступными способами».