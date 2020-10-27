Общество

Финалистки псковских конкурсов красоты стали участницами «Шоу талантов»

Финалистки конкурсов «Мисс Псков - 2020» и «Миссис Псков - 2020» стали участницами «Шоу талантов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: Даниил Леонтьев

Девушки могли показать свои таланты и попытать удачу в номинации «Талант». «Ведь именно победительница получала не только победу, но и номинацию. По итогам вечера две финалистки ушли с номинациями конкурсов. Торжественные ленты и подарки они получат в рамках торжественного награждения на финальном шоу конкурса 15 ноября в БКЗ филармонии», - рассказали организаторы конкурсов.

Среди финалисток «Мисс Псков - 2020» отметили Марию Михайлову, которая исполнила песню «Ласточка», второе место заняла Надежда Ваньковская со стихотворением Мальвины Матрасовой «Девочке три», а третье место у Арины Григорьевой, которая исполнила мультитанец в формате TikTok.

Первой среди «Миссис Псков - 2020» в конкурсе талантов стала Ирина Маркова с песней «Skyfol», второе место получила Леся Мамедова с номером на воздушном кольце, а третье - Ирина Васильева с показом своих картин и бижутерии. Особую номинацию и возможность выступить на сцене получила Руфина Писарева, которая показала слалом на роликах.

Все победительницы «Шоу талантов» покажут свои номера в рамках финальной программы, которая состоится 15 ноября в БКЗ филармонии. «Билеты, кстати, еще есть в кассе БКЗ», - добавили организаторы.