Общество

Более 6,5 тысяч псковских пенсионеров получают надбавку за «сельский стаж»

Более 6700 псковских пенсионеров получают прибавку за «сельский стаж». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

В 2019 году для граждан, посвятивших свою трудовую деятельность сельскому хозяйству, вступили в силу законодательные поправки, предусматривающие дополнительную пенсионную поддержку. Она заключается в повышенной на 25% фиксированной выплате, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

Право на такую надбавку предоставляется при соблюдении трех условий. Во-первых, у пенсионера должно быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Во-вторых, пенсионер должен проживать в селе и, наконец, он не должен быть работающим.

«В настоящее время надбавку за сельский стаж получают 6776 неработающих пенсионеров. В денежном выражении ее размер составляет 1421,56 рубля, то есть 25 % от фиксированной выплаты, которая с 1 января 2020 года была проиндексирован на 6,6% и составляет 5686,25 рубля, – разъяснила управляющий отделением ПФР Наталья Мельникова. - Оценка сельского стажа, дающего право на такую надбавку, производится автоматически на основании документов, имеющихся в выплатном деле. При этом пенсионер вправе в любое время самостоятельно представить документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную выплату в том случае, если ранее они не были представлены при назначении пенсии».

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на такую надбавку, учитывается работа в колхозах, совхозах и на других сельскохозяйственных предприятиях и в организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов и других – всего более 500 профессий.

Не входит в перечень работа в сфере обслуживания, даже если она осуществлялась при сельхозпредприятии.

В то же время работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, на машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, в совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

ПФР обращает внимание сельских пенсионеров, продолжающих работать, что «надбавка за село» после увольнения может быть установлена только в заявительном порядке. Это означает, что перерасчет пенсии будет произведен с месяца, следующего за месяцем обращения в орган ПФР с заявлением уволившегося пенсионера. Поэтому после увольнения необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.