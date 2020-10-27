Общество

Реконструкция парка «Петровский» в Великих Луках идет с большим отставанием от графика

Реконструкция парка «Петровский» в Великих Луках идет с большим отставанием от графика. Об этом стало известно в ходе визита заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова во вторник, 27 октября, в южные районы области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Велика вероятность того, что объект в этом году введен не будет. «Если это произойдет, то серьезные последствия будут для региона в целом! Мы в следующем году уже денег не получаем - это последствия реализации нашего проекта в Опочке, если сейчас мы не сможем освоить деньги по этому проекту, то проблемы на федеральном уровне только усугубятся», — заявил Василий Осипов.





Он назвал две основные причины отставания от графика: низкие темпы работ подрядчика и низкое качество проектной документации. «Выход только один — усиливать темпы производственных работ, увеличивать количество рабочих на объекте. Будем прорабатывать вопрос, какие субподрядные организации сюда можно привлечь дополнительно, чтобы объект в этом году был введен», — заключил Василий Осипов.

Кроме того, в Новосокольниках вице-губернатор оценил благоустройство площади на улице Базарной после реконструкции, осмотрел, как отремонтированы центральная улица города — Партизанская, территория возле автостанции и подъезд к железнодорожному вокзалу со стороны улицы Октябрьской.

Следующим объектом для посещения стала деревня Переслегино Великолукского района, где ведутся работы по реконструкции системы водоснабжения в рамках реализации региональной программы «Чистая вода» национального проекта «Экология». На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%, есть проблемы с реконструкцией скважины, также необходимо закончить благоустройство территории.

«К сожалению, здесь пандемия внесла свою лепту. Так как были заключены договора субподряда с белорусскими коллегами, нам пришлось перестраиваться, из-за этого время было упущено. Контракт закончился в конце августа, но работы до сих пор не завершены. Сейчас будут нужны дополнительные проектные решения», — рассказал Василий Осипов, добавив, что объект находится на особом контроле и в планах сдать его в первой декаде декабря.