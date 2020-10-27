Общество

Путин: Россия лучше других стран мобилизовала ресурсы здравоохранения в период пандемии

Во время пандемии коронавируса Россия лучше других стран показала свою способность мобилизовать ресурсы здравоохранения, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству.

«Способность мобилизовать необходимые ресурсы Россия продемонстрировала так, как никакое другое, наверное, государство в мире. Никто так эффективно и быстро не смог мобилизовать нужное количество коек», — подчеркнул глава государства, пишет «Газета.ру».

При этом России удалось мобилизовать ресурсы не только для пациентов с тяжелой формой COVID-19, но и для людей, у которых заболевание протекает в легкой форме, отметил президент.