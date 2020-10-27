Общество

Псковский архив рассказал, почему в 20 веке не мог выйти номер газеты «Великолукская правда»

Госархив Псковской области рассказал, почему в 1920-х годах не мог выйти очередной номер газеты «Великолукская правда». Соответствующий пост опубликован в инстаграм-аккаунте архива.

«Какие только интересные находки не сделаешь, читая газеты 1920-1922 годов. Кажется, мелочь, небольшое объявление от редакции, но оно способно погрузить исследователя в историю, в детали происходивших тогда в стране событий», - отмечают авторы поста.

Объявление гласит: «Ввиду отсутствия бумаги очередные номера газеты "Великолуцкой правды" не выйдут, если к тому времени бумага не получится».

Авторы поста отмечают, что работа отдельно взятой редакции в условиях дефицита, перебоев с поставками выстраивалась крайне проблематично и сложно.