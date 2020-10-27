Общество

Утвержден новый состав ТИК Локнянского района

Прошло 146-е заседание Избирательной комиссии Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избиркоме Псковской области.

В рамках повестки члены облизбиркома рассмотрели 6 вопросов, в том числе о формировании территориальной избирательной комиссии Локнянского района и назначении ее председателя. ТИК должна быть сформирована в ноябре текущего года. В ее состав войдут 9 членов комиссии.

Было предложено включить кандидатуры по следующему принципу: по одному представителю от парламентских партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко»), представитель от Собрания депутатов Локнянского района, представитель от ТИК предыдущего состава и еще два члена ТИК были предложены собранием избирателей по месту работы.

На сегодняшнем заседании новый состав ТИК Локнянского района был утвержден. «Состав сбалансированный, в нем учтены мнения всех партий», — отметил секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук. Председателем ТИК избран Виктор Шпет. Долгое время он работал заместителем председателя комиссии, а последний год — председателем. За это время он зарекомендовал себя с положительной стороны, комиссия под его руководством работала без замечаний.

Не позднее чем через 15 дней после вынесения данного решения Избирательной комиссии Псковской области должно пройти организационное заседание комиссии, на котором будут избраны заместитель председателя и секретарь ТИК Локнянского района.

Кроме того, на сегодняшнем заседании было принято решение о формировании Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области и утверждено Положение об Общественном совете. Он будет работать в течение двух лет. В течение 30 дней избирком будет принимать предложения по кандидатурам для их включения в персональный состав совета.

На заседании также были приняты два постановления о поощрении организаторов выборов за успешную работу по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования и внесены изменения в штатное расписание облизбиркома, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.