Общество

Иммунолог объяснил неуязвимость некоторых людей перед COVID-19

Иммунолог Георгий Викулов объяснил, почему некоторые люди могут не заболевать коронавирусом даже при многократном контакте с инфекцией.

По его словам, причиной этого может быть определенный «эффект иммунной системы» или же «низкая вирусная нагрузка», пишет «Газета.ру».

Кроме того, Викулов считает, что такая неуязвимость перед COVID-19 возможна при генетической устойчивости к вирусу.

Он добавил, что могут быть и другие факторы, которые будут выясняться по ходу генетических исследований, связанных с новой инфекцией.