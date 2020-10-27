Общество

Названы последствия введения масочного режима по всей России

С 28 октября в РФ вступило в силу постановление Роспотребнадзора № 31 от о всеобщем масочном режиме в стране. Медики уверены — только такими мерами можно остановить быстрое распространение коронавируса.

Однако в ведомстве предупредили, что если масочный режим не даст результатов, придется принимать дополнительные противоэпидемические меры, пишут «Известия».

Со среды все россияне согласно должны будут носить маски не только в транспорте, но и во всех местах общего пользования, будь то городские территории или лифты. Также рекомендовано запретить ночную работу предприятий общепита и проведение зрелищно-развлекательные мероприятий с 23:00 до шести утра.

Сроки действия этого постановления в Роспотребнадзоре не указали. При этом отметили, что документ не регламентирует вопросы перчаточного режима. Эффективность использования масок в качестве средства, снижающего вирусную нагрузку, доказана международными исследованиями прокомментировал решение о масочном режиме кандидат медицинских наук, директор Научного центра по вирусным инфекциям Георгий Викулов.

«Правильное использование масок в местах, где нарушается дистанция, — в метро, торговых центрах, местах оказания социальных услуг и так далее, механически защищает человека от выдыхания и ингаляции загрязненного воздуха, который может содержать респираторные вирусы», — пояснил он. Его мнение поддержали и коллеги-медики. Однако негативных последствий от масочного режима опасается бизнес: некоторые компании растеряли часть клиентов из-за перевода 30% сотрудников на удаленку, теперь возникла угроза потери и остальных. Есть в постановлении и не совсем понятные пункты, полагают специалисты.