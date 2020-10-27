Общество

Школьнику снизили оценку из-за «своего мнения» в сочинении

В городе Ейске Краснодарского края учитель поставила тройку десятикласснику из-за того, что тот выразил «очень много» личного мнения в сочинении, сообщает РИА Новости.

Школьник в своей работе написал о занятости людей, которая, как он считает, мешает им «замечать прекрасное в осени». Кроме того, учащийся указал, что люди не стараются «разглядеть хорошее, а сразу видят плохое». «Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!» - написала педагог замечание под работой ученика.

Сестра школьника выразила мнение, что оценка сочинения была несправедливой и раскритиковала работу учителя. «Там ошибки грамматические, пунктуационные, логические. Учительница даже не все заметила. Поэтому меня больше возмущает формулировка замечания… Разве это правильно - писать в ответ на "я считаю" вот это "твоего мнения никто не спрашивал?» - заявила она.

В районном управлении образования сообщили, что разобрались в ситуации. «Педагогический стаж учителя русского языка и литературы составляет 30 лет. Учитель полностью признал свою неправоту. Комментарий, который она оставила к сочинению ребенка, конечно же, недопустим. Мальчику и его семье принесены извинения», - рассказала начальник управления образованием администрации Ейского района Лидия Браун. Кроме того, она добавила, что к педагогу применят меры дисциплинарного взыскания.

Также в ведомстве уточнили, что у семьи мальчика нет претензий ни к учительнице, ни к самой школе.