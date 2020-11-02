Общество

Счастье по-псковски

Фото: Вадим Боченков

Планы - ничто, планирование - все: в ГКЦ состоялись публичные слушания по проекту Стратегии развития Пскова до 2030 года. По сути, участники встречи заглянули в идеальное будущее города: среднемесячная зарплата - 48000 рублей, численность населения - почти 220 тысяч, полмиллиона туристов... Кто нарисовал этот город-сад, встретила ли картинка возражения у псковичей и в чем же, в конце концов, счастье нашего любимого города, - читайте в репортаже.

Вредно не мечтать

Работа над подготовкой важного документа началась еще два года назад. Велась она в рамках федерального закона №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Администрация города объявила конкурс, в котором приняли участие 13 организаций, в том числе ПсковГУ, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Высшая школа экономики и другие. Выиграл тендер Северо-Западный институт управления Российской академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В феврале 2020 с РАНХиГС был подписан договор на разработку стратегии и создание плана ее реализации. Первые результаты были озвучены в августе. После заседания рабочей группы в документ были внесены коррективы, и в октябре, наконец, РАНХиГС представила доработанную стратегию. Со 2 по 16 октября программа выносилась на общественное обсуждение - никаких предложений или замечаний в ее адрес более высказано не было.

Публичные слушания - очередной этап согласования Стратегии. Казалось бы, на слушания, касающиеся перспектив 10-летнего развития Пскова, придет полгорода: в кулуарах пожилые псковичи снисходительно будут слушать горячие споры молодежи о том, как лучше и быстрее достигнуть расцвета экономики, а молодежь будет чутко внимать советам стариков, как сохранить культурное наследие.

Однако небольшого количества стульев, расставленных в малом зале ГКЦ с соблюдением противовирусных требований, хватило на всех - даже с лишком. Слушания, таким образом, не превратились в обсуждения и потому полностью оправдали свое название: присутствующие просто заслушали выступления представителей городской администрации и авторов стратегии развития.

По большому счету споры вокруг стратегии уже отгремели: с марта этого года псковичи имели возможность высказать свои пожелания и мнения в сообществах «Псков 2030» в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Заменить заборы вдоль тротуаров кустами, высадить многолетники на городских клумбах, запустить велосипедизацию и продумать дресс-код городских вывесок, поставить стулья в общественных пространствах, создать скейт-площадку, наладить работу туалетов в центре - предложений прозвучало, может, и не так много, как хотелось бы, но все они были, что называется, от души.

Поделились своими заветными мечтами и городские чиновники: замглавы администрации Павел Волков высказал просьбу уделить в Стратегии особое внимание развитию транспортной сети города, замглавы администрации города Валентина Зубова предложила проработать вопрос организации перехватывающих логистических комплексов между Псковом и пунктами пропуска на границе РФ, глава городской администрации Пскова Александр Братчиков обозначил разработчикам проблему, связанную с расширением границ Пскова в западную сторону.

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По результатам опросов и анализа существующей ситуации РАНХиГС разработал концепцию комплексного развития Пскова как города для жителей, города для гостей и города, откуда начинается Россия.

В десяточку

Несмотря на свою номинальность, процедура слушаний оказалась весьма интересной и содержательной. Какой же сценарий развития предложили Пскову специалисты РАНХиГС?

В предложенной стратегии они исходили как из явных, так и из недооцененных преимуществ города. Учли также болевые точки и вызовы, с которыми пришлось столкнуться городу, - в их числе и снижение рождаемости, и отток населения, и падение доходов, и износ объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, и ухудшение качества образования, и низкий уровень поддержки местного предпринимательства, и даже коронавирус. При этом стратегическая цель определяется как «повышение качества жизни населения на основе диверсификации экономики и внедрения принципов устойчивого развития в формирование комфортного городского пространства».

В стремлении к этой благой перспективе предлагается сконцентрировать все силы города на работе по трем приоритетным направлениям. Первое связано с обеспечением расширенного воспроизводства человеческого капитала. Здесь, как говорится, все средства хороши: создаем рынок труда с хорошими зарплатами, развивая определённые отрасли экономики, совершенствуем программы обучения, предпринимаем меры для повышения качества и доступности социальной инфраструктуры. А еще стимулируем занятия спортом и поддерживаем детские образовательные учреждения - хотя с этим у нас, как отмечают эксперты, не так все и плохо. Просто есть районы с большой концентрацией населения и малым числом досуговых учреждений и, наоборот, нужно только сгладить эти перекосы.

Второй приоритет - формирование конкурентоспособной экономики города и активизация инвестиционной деятельности. По этому направлению РАНХиГС также предлагает целый ряд мер, в том числе содействие развитию производств с высокой добавленной стоимостью, стимулирование спроса на продукцию МСБ за счёт муниципальных заказов, совершенствование инвестиционной инфраструктуры города, повышение туристической привлекательности города.

Наконец, третье приоритетное направление - трансформация пространственного развития Пскова. В каком-то смысле это формирование комфортной городской среды: улучшение освещения, обустройство территорий, парковок (в том числе платных), общественных пространств. Данное направление работ предполагает также решение проблемы свалок, вопросов комплексного капремонта зданий, транспортной доступности...

Десять лет - это, конечно, очень много. Поэтому эксперты запланировали 3 этапа реализации Стратегии. Первый (с 2021 по 2023 год) город должен посвятить устранению последствий ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, стабилизации финансово-экономической и социальной жизни. На этом этапе Пскову стоит сосредоточиться на инвестиционной поддержке коммунальной и транспортной инфраструктуры, инициировать проекты по повышению туристической привлекательности города. С 2024 по 2026 год на первый план должны выйти задачи по созданию новых рабочих мест в рамках инвестиционных проектов, повышение потребительских расходов, стимулирующих предпринимательство в сфере торговли и услуг. На этот период намечен и комплекс мероприятий по формированию благоприятной городской среды. На третьем этапе, с 2027 по 2030 год, как полагают создатели Стратегии, комфортные условия жизни и работы в городе обеспечат приток населения, а модернизация городской инфраструктуры создаст условия для развития местных производств. И сбудется заветная кластер-мечта десятилетней давности: «туристическая отрасль станет драйвером развития муниципальной экономики».

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Публичные слушания по проекту десятилетней Стратегии развития длились меньше часа. Дальше 300-страничный документ отправится на рассмотрение в Псковскую городскую Думу, к главе муниципалитета, в администрацию. После всех необходимых согласований он будет принят как руководство к действию.

Но пока это лишь графики, схемы, диаграммы, пункты, подпункты... Как бы то ни было, Псков 2030 года выглядит городом, в котором очень хочется жить. А может, 10-летку за пять осилим?

Елена Никитина