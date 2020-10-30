Общество

Назначение пенсии по инвалидности в условиях коронавируса проходит без личной явки

В период действия ограничительных мер с 1 апреля по 31 декабря в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции назначение пенсии по инвалидности осуществляется без личной явки гражданина в территориальный орган ПФР. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УПФР в г. Пскове и Псковском районе, граждане, которым инвалидность установлена впервые, могут подать заявление на назначение и доставку пенсии через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг.

В случае отсутствия возможности обращения в территориальный орган ПФР в электронном виде, заявление о назначении пенсии можно оформить дистанционно посредством телефонной связи заявителя и работника Клиентской службой ПФР по месту жительства.

Решение о назначении пенсии по инвалидности принимается с согласия гражданина на основании сведений, имеющихся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда.

Если для назначения пенсии требуются дополнительные документы (например, о стаже или заработке гражданина), они запрашиваются органами Пенсионного фонда в соответствующих организациях.

При поступлении недостающих документов, подтверждающих обстоятельства, имевшие место до назначения пенсии, производится перерасчет размера пенсии без истребования заявления о перерасчете со дня ее назначения.