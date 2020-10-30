Общество

Псковский губернатор прокомментировал усиление ограничений в рамках борьбы с COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал изменения, внесенные в Указ по противодействию распространению COVID. Соответствующая запись появилась в инстаграм-аккаунте главы региона.

«Мы взвешенно подходим к каждому решению, анализируем ситуацию и стараемся замедлить распространение вируса, - заявил он. - Наша цель - сохранить здоровье и финансовое состояние жителей Псковской области. Прошу принять ограничения как вынужденные меры».

Михаил Ведерников напомнил, что со 2 ноября запрещено проводить массовые мероприятия (публичные, спортивные, культурно-просветительские, театрально-зрелищные). Для общепита запрещается проведение концертов, банкетов, свадеб, поминок, корпоративов.

С 9 ноября работодатели должны перевести на удаленный режим работы не менее 30% своих работников (не связанных с непрерывной деятельностью). Граждане старше 65 лет должны уйти на самоизоляцию по месту жительства или пребывания. В связи с этим будет возобновлена волонтерская помощь по доставке продуктов, оплаты счетов и т.д. Работающим гражданам будут выплачены больничные.

Также губернатор порекомендовал внимательно ознакомиться с исключениями в тексте Указа.

«Берегите себя и будьте здоровы», - заключил Михаил Ведерников.