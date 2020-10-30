Общество

В Псковской области выявлено 119 случаев заражения COVID-19

В Псковской области за сутки выявлено 119 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии подтверждено 7918 случаев, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава региона Михаил Ведерников. Выздоровело 4629 человек (+49). Умерло 70 человек.

Всего проведено 129210 исследований на COVID-19.

«Оградите себя и своих близких от вируса. Следите за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, - советует губернатор Псковской области. - Сейчас это крайне важно. Covid с нами надолго. Давайте научимся жить с ним, учиться и работать. Всё остальное - путь в никуда!!!»