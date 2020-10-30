Общество

С 1 ноября Пушкинский заповедник переходит на зимний режим работы

В ноябре этого года Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» закрывать на практиковавшийся ранее «санитарный месяц» не будут. Вместо этого, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, мемориальные усадьбы будут поочередно «уходить» на первоочередные, но невозможные в условиях постоянного туристического потока хозяйственные и ремонтные работы на период от четырёх до девяти дней каждая. Первым в этом графике стоит «Тригорское», и туристов просят не планировать его посещение в будние дни на следующей неделе, то есть в период с 11 по 18 ноября включительно.

Тригорское. Ремонт ограждения «дернового дивана». Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Мемориальные усадьбы «Михайловское» и «Петровское» будут закрыты для посетителей поочерёдно, соответственно с 17 по 25 и с 26 по 29 октября. Поездку с посещением «Пушкинской деревни» в Бугрово не стоит планировать в период с 23 по 30 ноября.

Как сообщалось ранее, в связи с проведением ремонтных работ музей «Водяная мельница в деревне Бугрово» не принимает туристов вплоть до конца текущего года.

Напомним, что с 1 ноября музеи Пушкинского Заповедника перешли на «зимнее расписание» — с выходным понедельником и графиком приема гостей с 10 до 17.00.