Общество

Благодаря приставам пскович оплатил 480 тысяч рублей долга по алиментам

Благодаря действиям судебных приставов Пскова должник оплатил около 500 тысяч рублей задолженности по алиментам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов России по псковской области, исполнительное производство в отношении гражданина было возбуждено в отделении судебных приставов по г. Пскову №1.

Мужчина продолжительное время уклонялся от выплаты алиментов своему ребенку. В результате задолженность после достижения совершеннолетия ребенком составила 480 тысяч рублей. Должник работал неофициально, место своего фактического пребывания скрывал.

В настоящее время гражданин официально трудоустроен. Судебным приставом-исполнителем в организацию-работодателя должника было направлено постановление об удержании задолженности из заработной платы. Обращено взыскание и на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника.

Мужчина, понимая ситуацию и, что долг по алиментам придется оплачивать, не стал ждать, когда задолженность будет удержана из заработной платы. Вся денежная сумма в 480 тысяч рублей была внесена должником на депозитный счет ОСП г.Пскова №1.

Денежные средства перечислены взыскателю. Исполнительное производство о взыскании алиментной задолженности окончено фактическим исполнением.