Общество

В Пскове в школьном контейнере для ТКО обнаружили асфальт

В Пскове в школьном контейнере для ТКО обнаружили асфальт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора - «Мехуборки».

Чем только не заполняют контейнеры для твердых коммунальных отходов — и ветками, и кирпичами, и шифером. По каким-то неясным причинам некоторые граждане и организации считают емкости для ТКО полигоном в шаговой доступности, на который можно выбросить все, что угодно. Однако это не так — баки для ТКО нужно складировать исключительно то, для чего они предназначены. То есть, отходы, образующиеся в жилых помещениях, и сходный по составу мусор предприятий.

И, тем не менее, очередной «сюрприз» обнаружили сотрудники Мехуборки 28 октября на контейнерной площадке одной из школ на улице Байкова в Пскове. Во время погрузки отходов в мусоровоз оказалось, что пластиковый евроконтейнер попросту не поднять установкой, так как в нем лежат куски асфальта.

Откуда он там взялся — вопрос остается открытым. Региональный оператор незамедлительно направил уведомление в адрес юридического лица, которому принадлежит данный контейнер, о необходимости удаления из бака отходов, не относящихся к твердым коммунальным. В организации сообщили, что контейнер разгрузят, после чего будет сделана новая заявка на вывоз ТКО в рамках договора.

Такие «находки» в контейнерах для ТКО, установленных на территории Псковской области, не встречаютя регулярно. От перевозчиков часто поступает информация об обнаружении в баках растительного, строительного мусора. Теперь и до асфальта добрались.

Еще раз хотелось бы напомнить: баки для ТКО нужно использовать строго по назначению. В них нельзя складировать крупногабаритный мусор, кирпичи, доски, порубочные остатки. Люди, нарушающие правила обращения с отходами, прежде всего, выражают высшую степень неуважения к людям, которые пользуются контейнерами по всем правилам. А также рискуют получить административный штраф.