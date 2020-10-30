Общество

Неправильно составленный протокол спас мужчину от наказания за отсутствие маски в автобусе в Острове

Неправильно составленный протокол спас мужчину от наказания за отсутствие маски в автобусе в Острове Псковской области. Как сообщается в документах на сайте Островского городского суда, 27 октября судья Островского городского суда Псковской области Наталья Мучицина рассмотрела материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, поступившие в суд 22.10.2020.

Мужчине вменялось в вину невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Он находился в салоне пассажирского автобуса без защитной маски.

Пассажир с фактом нарушения не согласился. Во время стоянки автобуса на автовокзале и проверки сотрудником ГИБДД, он закончил прием пищи, в связи с чем, находился без маски в салоне, которую имел при себе.

Суд отметил, что поскольку протокол об административном правонарушении составлен по времени раньше, чем произошло инкриминируемое нарушение, то в силу нормы закона он является недопустимым доказательством по делу. Суд постановил прекратить производство по делу об административном правонарушении.