Общество

С 1 ноября ПТС на импортируемые автомашины будут электронными

1 ноября 2020 года паспорта транспортных средств (ПТС) на импортируемые в Российскую Федерацию автомобили будут оформляться в электронном виде. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Наличие электронного ПТС является достаточным условием для регистрации и допуска транспортных средств к участию в дорожном движении.

Администратором системы электронных паспортов в Российской Федерации определено АО «Электронный паспорт». ФТС России и АО «Электронный паспорт» заключили соглашение об информационном взаимодействии, в рамках которого была успешно апробирована технология передачи сведений о выпуске транспортных средств в свободное обращение, а также об уплате утилизационного сбора.

Таможенные органы ограничиваются только совершением операций, связанных с выпуском транспортного средства в свободное обращение, уплатой утилизационного сбора и передачей сведений в Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов.

Сведения об организациях, включенных в Единый реестр с предоставленными Минпромторгом России полномочиями на оформление электронных ПТС, размещены на сайте Минпромторга России.

С 1 ноября 2020 года бумажные ПТС на ввозимые в Российскую Федерацию автомобили выдаваться не будут. При этом собственники, имеющие автомобили с бумажным ПТС, смогут продолжать пользоваться этим документом. Одновременно лица вправе обратиться в АО «Электронный паспорт» и заменить имеющийся ПТС на бумажном носителе на ПТС в электронном виде. При этом бумажный ПТС будет признан аннулированным.

Подробную информацию можно узнать на сайте Системы электронных паспортов.