Общество

Профилактический рейд по предупреждению пожаров прошел в Стругах Красных

30 октября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому району ГУ МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд для предупреждения пожаров в осенне-зимний период в частном жилом секторе поселка Струги Красные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе рейда с жителями проведены инструктажи и беседы о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту, правила безопасного использования отопительных печей и электрических обогревательных приборов. Разъяснен порядок действий в случае обнаружения пожара.

До жителей доведена обстановка с пожарами на территории Стругокрасненского района и на территории Псковской области, а также напомнили номера вызова экстренных оперативных служб.