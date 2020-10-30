Общество

Парк передвижных ФАПов планируют расширить в Псковской области

Парк передвижных фельдшерско-акушерских и диагностических пунктов планируют расширить в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с первым заместителем министра здравоохранения РФ Игорем Каграманяном. Основной темой встречи стала модернизация системы здравоохранения региона.

В частности, стороны обсудили возможности для продолжения работы по обновлению материальной базы медучреждений, приобретения нового медицинского оборудования. Михаил Ведерников поблагодарил руководителя федерального ведомства за уже оказанную поддержку. Так, например, в прошлом году регион в рамках субсидии правительства РФ закупил крупную партию высокоточного медицинского оборудования. Тем не менее, в ряде учреждений для повышения качества оказания населению медпомощи требуется продолжение модернизации.

Михаил Ведерников обозначил перспективы реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Псковской области». Для обеспечения оказания медпомощи в отдаленных населенных пунктах необходимо расширить парк передвижных фельдшерско-акушерских и диагностических пунктов. Без поддержки федерального центра с этой задачей будет справиться сложно.

Стороны обсудили и проект региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2021 — 2025 годы». Михаил Ведерников подчеркнул, что она прошла согласование в Минздраве РФ. Глава региона подчеркнул, что регион готов приступить к ее реализации при своевременном предоставлении федеральной поддержки.

По итогам обсуждения Михаил Ведерников и Игорь Каграмян договорились о развитии дальнейшего взаимодействия. Глава региона подчеркнул, что плотное и эффективное взаимодействие с федеральным ведомством позволит оперативнее провести модернизацию системы здравоохранения региона для сохранения и поддержания здоровье жителей за счет своевременной диагностики и качественного оказания медпомощи.