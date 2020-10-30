Общество

Система «биометрии деревьев» защитит российские леса от «черных» лесорубов

Фракция «Справедливой России» в Госдуме планирует подготовить и внести законопроект о системе электронной биометрии деревьев, что позволит ввести учет спиленного леса и эффективно бороться с его незаконной вырубкой. Обэтом Псковской Лентие Новостей сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия» со ссылкой на председателя «СР», лидера фракции Сергея Миронова.

«Такой контроль за лесом нужен нам, нашему народу и государству. Мы будем готовить соответствующие законодательные инициативы с опорой на вашу технологию, на ваше ноу-хау», – заявил Сергей Миронов в ходе видеоконференции со специалистом в области лесоводства и механизации лесного хозяйства, разработчиком системы «Биометрия древесных растений» Андреем Николаевым.

В свою очередь, ученый отметил, что соответствующий закон необходим для того, чтобы придать разработанной системе юридический статус и использовать ее в рамках Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

Андрей Николаев рассказал, что идея о биометрии родилась по аналогии с дактилоскопией, и в ходе разработки метода выяснилось, что деревья хранят даже больше информации, чем отпечаток пальца человека. Более того, эта информация уже несколько лет используется специалистами из самых разных отраслей, включая представителей спецслужб. В общей сложности было проведено более 200 подобных экспертиз, в том числе в судах.

По мнению ученого, в перспективе необходимо создать единую базу данных древесной биометрии. Для этого лесорубам нужно будет лишь сфотографировать спил на бревне и по интернету занести его в базу данных. А при промышленных заготовках достаточно сделать снимок штабеля.

«Я сам по первому образованию инженер-геофизик, по тайге ходил много, все прекрасно понимаю про древесные кольца, но меня удивило, что оказывается можно даже по ветке восстановить структуру и узнать место, откуда это дерево привезено и в каком состоянии оно находилось на момент рубки. Хотя я знал, что как отпечатки пальцев у человека, так и кольца у дерева – уникальны», – признался Сергей Миронов.