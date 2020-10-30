Общество

Псковские депутаты проверяют входы в домах инвалидов

Депутаты Псковской городской Думы проводят на округах мониторинг состояния входных групп в домах, где проживают люди с ограниченными возможностями. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления (ОМСУ), депутат Сергей Колосов, на своем округе №2, совместно с депутатом Федором Постновым, провели обследование жилых помещений на предмет доступности и удобства для проживающих там людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Проверили состояние входных групп на предмет наличия пандусов, доступного подъезда к входу. Поинтересовались у жителей, что им необходимо для удобного и беспрепятственного передвижения. Вопрос взят на контроль, будем стараться делать доступнее городскую среду для людей с ограниченными возможностями здоровья»,- поделился Сергей Колосов.

Напомним, председатель комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы Федор Постнов, подводя итоги работы комитета, заседание которого состоялось 26 октября, сообщил о необходимости наладить связь с депутатами, их помощниками с целью работы на городских округах, где проживают люди с инвалидностью для оказания им помощи.