Общество

Жителям Пыталово напомнили правила пожарной безопасности

31 октября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам ГУ МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в городе Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

В ходе рейда с населением проведены беседы по вопросам обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний период, а также распространены листовки по правилам эксплуатации печей, электрооборудования и предупреждению пожаров в быту.

Кроме того, сотрудники МЧС разъяснили гражданам положительные стороны наличия в жилье приборов раннего обнаружения признаков пожара и первичных средств пожаротушения, а также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и порядок действий при обнаружении пожара.