Псковский депутат Павел Бикташев заразился коронавирусом

Депутат Псковского районного собрания, член партии «Родина» Павел Бикташев заразился коронавирусом. Как сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей Павел Бикташев, об этом стало известно из результатов теста, который он сдавал в Роспотребнадзоре после возвращения из заграницы. Тест делали 5 дней.
«Чувствую себя прекрасно»,- рассказал Павел Бикташев. Повышенной температуры или других симптомов у него нет. «Более того, ходил на охоту сегодня в загон. Я человек курящий, шел очень быстро, молодежь не успевала», - сообщил депутат.
Сразу после звонка о результатах теста он принял меры по самоизоляции. «В данной ситуации меня беспокоит только одно – люди, с которыми я контактировал. Я сейчас занимаюсь тем, что обзваниваю всех - друзей и знакомых, друзей друзей», - рассказал Павел Бикташев.