Общество

Мост и здание совхозной столовой отремонтировали с помощью ТОСов в Пыталовском районе

Мост и здание совхозной столовой отремонтировали с помощью ТОСов в Пыталовском районе. Как сообщила в «Фейсбуке» глава Пыталовского района Вера Кондратьева, 30 октября вместе с главами сельских поселений «Линовская волость» Натальей Стефанович и «Гавровская волость» Валерием Васильевым приняли работы ТОСов на их территориях.

ТОС «Берега» Линовской волости отремонтировал мост через реку в д. Сунево для жителей этой деревни на сумму почти 84 тысячи рублей. «Мост получился крепким, надежным», - сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

ТОС «Родничок» силами жителей деревни Бороусы отремонтировал заброшенное здание бывшей совхозной столовой для проведения праздников, собраний и сходов на сумму 90 тысяч рублей. Из руин получилось достаточно уютное и красивое помещение.

«Это только начало работы территориальных общественных самоуправлений в Пыталовском районе. Инициатив появляется очень много на территориях всех поселений района», - написала Вера Кондратьева.