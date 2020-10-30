Общество

Более 8000 человек заразились коронавирусом в Псковской области

По состоянию на 31 октября в Псковской области заразились коронавирусом 8035 человек. За сутки COVID-19 подтвердили у 117 жителей региона, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Наибольшее количество инфицированных в Пскове - 2853 (за сутки - 40) и в Великих Луках - 1596 (за сутки - 30).

«Ради сохранения вашего здоровья и экономики региона мы не вводим жестких ограничений, - отметил губернатор. - Прошу внимательно и с пониманием относиться ко всем рекомендациям и требованиям. Это сейчас самое важное».

Всего выздоровели 4668 инфицированных пациентов, за сутки - 39. Число летальных исходов остается неизменным - 70.

За период пандемии в регионе провели 130009 тестов на COVID-19, за сутки - 799.