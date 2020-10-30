Общество

Очки в пять раз снижают риск заражения коронавирусом

Китайские специалисты установили, что люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом в пять раз реже. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов на площадке форума OpenBio.

«В Китае это очень ярко проявляется, потому что там мало носят контактные линзы, зато много (людей) носят очки - более 80%. Так вот, пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего 10% носили очки», - рассказал Сергей Нетесов.

Кроме того, ученый настоятельно рекомендовал носить маски, пишет «Российская газета». Основными каналами заражения являются нос и слизистая глаз, поэтому человек, который носит маску, не закрывая носа, все равно что вовсе без нее, отметил Сергей Нетесов. Потеря обоняния в первую очередь говорит о том, что заражение произошло через нос, а этот один из наиболее распространенных симптомов COVID-19.

«По поводу эффективности масок опубликована масса противоречивых утверждений, - пояснил Сергей Нетесов. - И первые выводы одного из исследований действительно показали, что 85% зараженных носили маску постоянно, либо часто. Однако половина из этих 85% заразились от членов своей семьи. Дома они, естественно, маски не носили».

Маски необходимо носить, особенно пожилым людям, подчеркнул ученый. В том числе из-за высокой смертности больных коронавирусом. Летальность заражения более чем в 10 раз превышает этот показатель в случае гриппа. Кроме того, маски необходимы, потому что носитель коронавируса очень часто не знает о том, что является переносчиком, добавил Сергей Нетесов.