Общество

Специальные выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца 2021 года

Специальные социальные выплаты медикам, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавируса, контактирующим с инфицированными COVID-19 пациентами, будут начисляться за нормативную смену с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях государственной социальной поддержки медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их структурных подразделений) (за исключением организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная или приравненная к ней служба) производить ежемесячно в период с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года специальные социальные выплаты за нормативную смену, определяемую как одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю, установленной для соответствующей категории работников в организации в соответствии с законодательством Российской Федерации», - говорится в документе.

В постановлении отмечается. что специальная социальная выплата производится ежемесячно.

Специальные социальные выплаты медикам за работу с COVID-19 будут осуществляться Фондом социального страхования.