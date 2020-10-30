Общество

Акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» продолжается в Псковской области

Всероссийская оперативно-профилактическая акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» продолжается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Цель акции состоит в предупреждении и пресечении экстремисткой деятельности, формировании у граждан нетерпимости к идеологии экстремизма.

УМВД России по Псковской области во время акции разъяснит жителям региона, что экстремистскими признаются материалы, содержащие информацию, которая призывает к экстремистской деятельности, оправдывающие национальное или расовое превосходство, либо практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

«Интернет сегодня является благодатной почвой для распространения экстремистских материалов. Поэтому, выбирая для себя литературу, учебники, музыкальные диски, фильмы, прежде всего, нужно быть осторожным», - отметили в пресс-службе.

С перечнем информации, которая в России признана противоправной и включена в федеральный список экстремистских материалов, можно ознакомиться на сайте Минюста России.

Полиция напоминает, что за правонарушения в сфере экстремизма предусмотрена административная и уголовная ответственность.