Новое смертельное заболевание у мужчин выявили ученые, которое может привести к смерти в 40% случаев. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Новый синдром - VEXAS - вызывает аутовоспалительное заболевание, у пациентов проявляются лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях, пишет РИА Новости.

Специалисты связывают данное заболевание с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме. В рамках исследования мутации были обнаружены у 25 мужчин, после его завершения - еще у 25. По мнению ученых, число больных может быть значительно больше.

Также исследователи полагают, что данное заболевание объясняет возникновение воспалительных синдромов у взрослых, которые ранее считались не связанными между собой.