Общество

В двух отделениях Псковской областной больницы выявили коронавирус

Два случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в двух отделениях Псковской областной клинической больницы. Об этом пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

Псковская областная клиническая больница. Фото из группы медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте»

Так, в отделении хирургии заболел медицинский сотрудник, а в отделении нефрологии выявили инфицированного коронавирусом пациента.

«В настоящий момент выявляют и локализуют зараженных среди пациентов и медицинских работников. Проводится весь комплекс необходимых мероприятий», - добавили авторы канала.