Общество

16-летнюю годовщину со дня образования Пограничного управления отмечают в Пскове

Сегодня, 1 ноября, псковские пограничники отмечают 16-летнюю годовщину со дня образования Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«С учетом действующих ограничений в условиях пандемии, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, от проведения торжественных мероприятий пришлось отказаться», - пояснили в пресс-службе.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и ветераны возложили цветы к памятнику «Стражам границы» в Пскове, а также почтили минутой молчания память пограничников, погибших при исполнении воинского долга.

На базе пограничного управления организована презентация документальной фотовыставки, посвященная дню образования управления, благодаря которой каждый сотрудник может узнать об истории становлении и развитии пограничной охраны на северо-западных рубежах России, вспомнить ветеранов и героев-пограничников, стоящих у истоков образования охраны государственной границы на территории Псковского региона.

Напомним, что 4 ноября 1992 года границе России со странами Балтии придали статус государственной.

На территорию России были передислоцированы подразделения 6-го Ракверского и 8-го Вентспилского пограничных отрядов, отдельных контрольно-пропускных пунктов «Таллинн» и «Рига», 4-я отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей.

С ноября 1992 года части приступили к охране государственной границы с Эстонской и Латвийской республиками.

1 ноября 2004 года приказом Федеральной службы безопасности России было образовано Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, в состав которого вошли все пограничные воинские части, дислоцированные в Псковской области.