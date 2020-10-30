Общество

Псковский губернатор поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте поздравил судебных приставов с профессиональным праздником.

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

«Поздравляю Дмитрия Васильевича Аристова, всех сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником! В этом году ведомство отмечает юбилей - 155 лет со дня образования», - отметил он.

Губернатор подчеркнул, что судебные приставы ежедневным непростым трудом восстанавливают справедливость, обеспечивают защиту конституционных прав и свобод граждан, исполняя решения судов. «Это особая ответственность, которая требует четких и оперативных действий, а также исключительной компетентности, принципиальности и профессионализма», - написал он.

Михаил Ведерников пожелал сотрудникам, ветеранам службы, а также их семьям здоровья, благополучия, энергии и успехов во всех делах и начинаниях.