Общество

Появились фотографии нетипичного проявления коронавируса

Медики опубликовали фотографии красных и фиолетовых бугорков на пальцах рук и ног пациентов - нетипичного проявления коронавируса, сообщает Huffington Post.

Фото: COVID Symptom Study

Исследователи обнаружили 12 тысяч человек, зараженных коронавирусом, с шишками на пальцах рук и ног. Опрошенные пациенты отметили, что красные и фиолетовые бугорки могут болеть, но обычно не зудят. Когда сыпь проходит, верхние слои кожи могут отслаиваться, пишет РИА Новости.

Специалисты рассказали, что связь между таким воспалением кожного покрова и COVID-19 выявили благодаря биопсии кожи детей с «ковидными пальцами». Несмотря на сданный ими отрицательный COVID-тест, вирус обнаружили в эндотелиальных клетках, а также в потовых железах.

Фото: COVID Symptom Study

Международная лига дерматологических обществ и Американская академия дерматологии установили, что «ковидные пальцы» могут сохраняться у пациентов в течение 15 дней, но иногда проявляются в течение 130-150 дней.