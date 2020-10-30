Общество

Специалисты предупредили об опасности трансжиров в продуктах питания

Трансжиры в продуктах питания увеличивают вероятность заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишет турецкая газета Cumhuriyet.

Промышленно производимые трансжиры создаются с целью придать вкус продуктам и продлить срок их годности. Люди, потребляющие еду с содержанием этого компонента в большом объеме, чаще болеют сахарным диабетом, подвергаются большему риску получить сердечный приступ или инсульт.

Для здорового образа жизни эксперты рекомендовали придерживаться диеты и заниматься спортом, пишет РИА Новости.

«Следует отдавать предпочтение средиземноморской диете, которая богата оливковым маслом первого отжима, овощами, фруктами, цельнозерновыми, бобовыми продуктами и бедна мясом и молочными продуктами», - пояснила врач Айча Бояджи.

При этом доктор Онер Оздоган уточнил, что заниматься спортом и воздерживаться от трансжиров нужно с молодого возраста.

Всемирная организация здравоохранения поставила целью исключить трансжиры из цепочки поставок пищевых продуктов к 2023 году.