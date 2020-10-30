Общество

Официальные символы Опочецкого района внесли в геральдический регистр России

Администрация Опочецкого района получила свидетельства о регистрации официальных символов муниципалитета в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

На основании Геральдического совета при президенте России флаг и герб Опочецкого района, утвержденные решением Собрания депутатов Опочецкого района от 5 декабря 2019 года № 125, внесли в Государственный геральдический регистр России с присвоением регистрационных номеров 12916 и 12917 соответственно, пишет районная газета «Красный маяк».

Обоснование символики:

За основу герба муниципального образования «Опочецкий район» взят исторический герб города Опочка Псковского наместничества, утвержденный 28 мая 1781 года (по старому стилю), подлинное описание которого гласит: «В верхней части щита герб Псковский; в нижней - пирамидою сложенная куча из известнаго камня, называемого опока, означающий имя сего города, в голубом поле». Золотые львы в гербе символизируют богатую историю края, а также то, что на территории района исторически располагались усадьбы многих известных российских родов. Так, в деревне Глубокое располагалась усадьба графов Гейденов, в деревне Жадро – графов Сиверсов, в деревне Крулихино – усадьба Чихачевых, а в деревне Кунино – усадьба Яхонтовых. И в гербах всех этих родов были изображены среди прочих фигур в том числе и львы. Помимо этих фамилий свой след в истории Опочецкого района также оставила целая плеяда других знаменитостей – в том числе бароны Розены и Фредериксы, князья Львовы и Дондуковы-Корсаковы, графы Разумовские, а также Голенищевы-Кутузовы, Потемкины и другие. Лев является классической фигурой, которая аллегорически символизирует благородство. Кроме того, лев в геральдике является символом силы, мужества, храбрости, отваги, величия и великодушия. В этом контексте лев в гербе также олицетворяет и то, что административный центр района – города Опочка – был основан в 1414 году и являлся крепостью, которая ни разу за несколько веков в своей истории не была взята неприятелем. Во время Великой Отечественной войны уроженцы города Опочка и всего района также проявили героизм в защите Родины.

Геральдическое описание проекта герба таково: «В лазоревом поле на зеленой земле лежащие серебряные камни, сложенные пирамидой, которую с боков поддерживают каждый одной передней лапой два сообращенных золотых восстающих льва с червлеными языками и серебряными зубами». Что касаемо флага, то он полностью повторяет композицию герба.