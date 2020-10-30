Общество

Псковичи обращают внимание на «плачевное состояние» планетария

Жители Пскова обращают внимание на «плачевное состояние» планетария в областном центре. Фотоснимки обваливающихся стен псковского планетария опубликованы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

«Псковский планетарий в плачевном состоянии, - отметила местная жительница. - В Пскове скоро с ребенком некуда будет сходить, кроме торговых центров. Неужели у города нет денег на ремонт? Деткам очень нравится ходить в планетарий. Это же не только развлечения, но и познания. Коллектив старается, чтобы было интересно, но без финансовой поддержки невозможно ничего улучшить».

Детям, подчеркнула она, действительно нравится в планетарии, несмотря на то, что «соседи ушли далеко вперед по технологиям, а мы остались где-то на уровне 80-90-х». «А здание - так это вообще "треш". Уже становится просто не безопасно», - добавила псковичка.

Ранее директор псковского планетария Марина Степанова отмечала, что зданию «требуется очень хороший ремонт». Подробнее о состоянии планетария можно узнать здесь.