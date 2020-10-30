Общество

Специалисты выяснили, как долго сохраняются антитела к коронавирусу

Американские ученые выяснили, что антитела у переболевших коронавирусом сохраняются в течение нескольких месяцев. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.

Специалисты изучили показатели 30 082 пациентов, перенесших COVID-19 в легкой или умеренной форме. Выяснилось, что у всех участников исследования наблюдался стойкий иммунный ответ, пишет РИА Новости.

Затем ученые проанализировали данные 121 человека из этой выборки в течение длительного времени и обнаружили, что стабильные титры нейтрализующих антител сохранялись в течение пяти месяцев в большинстве рассматриваемых случаев.

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По мнению исследователей, наличие антител не гарантирует полную защиту от коронавируса, однако значительно уменьшает шансы повторного инфицирования и может ослабить болезнь.