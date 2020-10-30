Общество

Михаил Ведерников: Пограничники 24 часа в сутки обеспечивают безопасность наших рубежей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте поздравил пограничников с 16-летием со дня образования Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото из Instagram-аккаунта губернатор Михаила Ведерникова

«Своим ежедневным трудом наши пограничники 24 часа в сутки обеспечивают безопасность наших рубежей, контролируя пограничный режим на границах трех государств общей протяженностью 883 км», - подчеркнул он и поблагодарил их за добросовестную и честную службу.

Губернатор пожелал пограничникам крепкого здоровья, тишины и покоя на границе, успехов и всего самого наилучшего.