Общество

Центр гигиены приостановил прием биоматериала от псковичей для тестов на COVID-19

Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, улица Гоголя, 21) временно прекратил прием биоматериала от населения для исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 с 1 ноября. Соответствующее сообщение размещено в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Такое решение, говорится в сообщении, связано «со сложившейся эпидемиологической ситуацией». «О возобновлении работы приемного пункта будет сообщено дополнительно», - отмечает администрация центра.

Вторая лаборатория Центр гигиены и эпидемиологии в Великих Луках (улица Тимирязева, 9) проводит тестирование на коронавирус «на платной основе ограниченно».