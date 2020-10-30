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Общество

120 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

01.11.2020 23:57|ПсковКомментариев: 1

120 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки, всего - 8155. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За сутки ни один инфицированный пациент не выздоровел (за все время пандемии в регионе избавились от коронавируса 4668 человек). Число летальных исходов остается неизменным - 70.

«Мы прогнозируемо приближаемся к пику, - отметил губернатор. - Сейчас особенно важно сохранять бдительность. Помните, сообща мы быстрее и лучше справимся с заразой и вернемся к привычной жизни».

Михаил Ведерников напомнил, что со 2 ноября школьники выходят с каникул. «"Дистанционка" не зарекомендовала себя ни у школьников, ни у учителей, ни у родителей. Будем делать все необходимое для обеспечения безопасности в школах», - заверил он.

По мнению экспертов, эпидемия может длиться от полугода до полутора лет, рассказал губернатор. «Очевидно, что ни на карантин, ни на дистанционное обучение на такой срок не уйти. Давайте будем благоразумны и научимся жить в этой новой реальности», - сказал глава региона.

«Заболевших много, но сегодня образовательные учреждения не являются местами массового заражения. Поэтому массово закрывать их сейчас бессмысленно. Основные риски по-прежнему несут общественный транспорт, медучреждения и общественные места», - добавил Михаил Ведерников.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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